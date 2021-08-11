Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
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Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi'ne orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Azerbaycan'ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi'ne orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Haydar Aliyev Merkezi'nin duvarlarına Türkiye bayrağı silüeti yansıtıldı. Muhteşem görüntülere sahne olan etkinliğe, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileleri katıldı.

Yangınların başladığı ilk günden bu yana Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek olduğunu belirten Büyükelçi Bağcı, "Yangınların 14. gününde bugün bir manevi destekle daha buradayız. Yangınların ilk başladığı dakikalardan itibaren, hem Muğla'da hem Manavgat'ta yangınlarının ilk başladığı ilk dakikalardan itibaren Azerbaycan ne yapılabiliriz diye düşünmeden bir uçak dolusu teknik personeli ile bir helikopteri göndermişti ve yangın mahallinde müdahaleye destek olmuştu" dedi.

Azerbaycan'ın o günden bugüne çok sayıda destek verdiğine dikkat çeken Bağcı, "14 gündür biz her gün Azerbaycan'ın desteği artırmaya yönelik çabalarına şahidiz. Bu açıdan teşekkür ediyoruz. Gerçekten kardeşliğin gereği olarak yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yönetilen bu faaliyet, ülkemiz açısından değerlidir ve anlamlıdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Kemaleddin Haydarov'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"24 saat koordineli şekilde çalışmalarımız oldu" diyen Bağcı, "Destek için arızalı olan amfibi uçağının 24 saat içinde bakımları yapılarak, testleri yapılarak 5 gün içerisinde yangın mahalline yetiştirilmiştir. Desteğini Türkiye halkı yürekten hissediyor, görüyor, sahada görüyor. Biz bu desteği, yardımı hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimizde bunu unutmayacaktır. 14. günde Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde Türk bayrağının yansıtılmasını son derece değerli, anlamlı buluyorum. Tıpkı bizim Karabağ Zaferi ile Boğaz Köprüsü'nde, Çamlıca Kulesi'nde, Atakule'de üç renkli Azerbaycan bayrağını dalgalandırdığımız gibi, bugün Bakü'de Türk bayrağı dalgalandırılmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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