Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısı yüzde 11 arttı

Türkiye yılın 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre mayıs ayında Türkiye'ye 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi geldi. Euronews.com'da Görüntüle