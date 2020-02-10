Türkiye'ye birçok kupa getiren e-spor koçu Yıldıran: 3 yılda 700 bin dolar kazandık
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Türkiye'ye birçok kupa getiren e-spor koçu Yıldıran: 3 yılda 700 bin dolar kazandık

Günde 8 saat işe gider gibi evde bilgisayar oyunu oynayarak turnuvalara hazırlanan Canpolat Yıldıran tamamı Türk oyunculardan oluşan ekibiyle birlikte dünya çapında yarışmalara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor.

10.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:27

Günde 8 saat işe gider gibi evde bilgisayar oyunu oynayarak turnuvalara hazırlanan Canpolat Yıldıran tamamı Türk oyunculardan oluşan ekibiyle birlikte dünya çapında yarışmalara katılarak 'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Türkiye'ye birçok kupa getiren e-spor koçu Yıldıran: 3 yılda 700 bin dolar kazandık
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