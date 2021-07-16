Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi giriş yaptı
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Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi giriş yaptı

Türkiye'ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi giriş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 yılının ilk 5 ayında Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 oldu.

2021 yılının ilk 5 ayında Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm sınır istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631 iken, 2020 yılının toplamında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 15 milyon 971 bin 201 olduğu kaydedildi. Sadece 2021 Mayıs ayı olarak bakıldığında ise gelen ziyaretçilerin geçen yılın aynı dönemine oranla artmaya başladığı gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gazete, dergi ve internet sitelerini taradığı medya incelemesine göre bu yıl turizm ile alakalı medyaya 932 bin 971 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Direkt turistlerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 542 bin 680 olurken, Covid-19 önlemlerinin esnetilmesiyle ülkemize artan ziyaretlerin medyada da yer aldığı gözlendi. Kurban Bayramı'nda yaşanacak olan iç turizm hareketliliği ise Temmuz ayı içerisinde 95 bin 664 haber içeriğinde yansıma buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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