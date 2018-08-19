Türkiye Hedef Alan Trump Rağmen Ülkeye 21 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak

ABD'nin Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için başlattığı ekonomik savaş yapılan ve yapılacak yatırımlar sonucunda karşılık bulamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ekonomisini hedef alan açık saldırısına rağmen, Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor.

Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen çelik ve alüminyum vergilerini iki katına çıkaran Trump kararının ardından Türkiye'ye destek mesajları yağarken, uluslararası birçok şirket Türkiye'de yatırım kararı aldı. Katar, Çin, Almanya, ABD başta olmak üzere değişik ülkelerden son 1,5 ayda Türkiye'de yapılacağı duyurulan yatırımların toplamı 21 milyar doları aştı.

ABD'Lİ ENTERPRİSE'DEN 1 MİLYARLIK YATIRIM

Temmuz ayında alanında güçlü 3 uluslararası şirket, arka arkaya Türkiye'de yatırım kararı açıkladı. 16 Temmuz'da ilk yatırım kararı Trump'ın kendi kalesinden yani ABD'den geldi. Araç kiralama alanında faaliyet gösteren ABD'li Enterprise, Türkiye'ye 1 milyar liralık yatırım yapacağını duyurdu. Türkiye'de 5 yılda 3 kat büyüme hedefleyen şirket, bir milyarlık yatırımını bu yıl içinde tamamlayacak.

ÇİNLİ DEV TÜRKİYE'DE BÜYÜYECEK

Geçen ay duyurulan ikinci yatırım kararı 18 Temmuz'da Çinli dev Alibaba'dan geldi. Çinli online ve mobil ticaret şirketi Alibaba.com, Türk e-ticaret şirketi Trendyol'u satın aldı. Rekabet Kurumu satın alma işlemini 24 Temmuz'da onayladı. Bu satın alma ile ilgili resmi bir rakam paylaşılmadı ancak Alibaba.com'un Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Evans, bu girişimin ardından Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı.

HEM İSTİHDAM HEM YATIRIM

Temmuz ayındaki son yatırım duyurusu Amerika, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde madencilik yatırımları bulunan Alamos Gold Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'ten geldi. Kanadalı şirket, mevzuatın zorunlu kıldığı tüm izin süreçlerini tamamladı. Firmanın ilk yatırımı olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Tesisi çalışmaları yakında başlayacak. Şirket 1 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlanacak.

AĞUSTOS'TA YATIRIM YAĞDI

Ağustos ayının başından buyana ise Türkiye'ye adeta yatırım yarışı var. 7 Ağustos'ta ayın ilk büyük yatırım duyurusu Alman Bosch'tan geldi. Bosch, 5 sene içinde hayata geçecek Bursa'daki 1,2 milyarlık üretim tesisi için kolları sıvadı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik kuşatmasına karşın en büyük ve en anlamlı cevap ise kardeş ülke Katar'dan geldi.

15 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 milyar dolarlık yatırım kararını bizzat kendisi açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı Katar Emiri el-Sani, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini belirtti.

YÜKSELİR GRUP'TAN BÜYÜK ENERJİ YATIRIMI

Piyasaların 15 milyar dolarlık Katar yatırım haberiyle nefes aldığı gün, önemli bir yatırım haberi de Yükselir Grup'tan geldi. Türkiye dışında 20 ülkede; doğalgaz, petrol, yenilenebilir enerji, turizm ile birlikte farklı dokuz sektörde faaliyet gösteren Yükselir Grup, Türkiye ekonomisine yapılan saldırılardan sonra devlete ve millete destek olmak amacıyla ilk aşamada 2 milyar dolarlık yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldığını açıkladı.

ÇİNLİ MİLYARDERLER FIRSAT KOLLUYOR

İstanbul, Londra ve Pekin'de ofisleri bulunan danışmanlık şirketi Asiability Turkey Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, Çin'in en zengin 59 işadamının kendilerinin davetlisi olarak Türkiye'ye gelip yatırım fırsatlarını masaya yatıracağını söyledi.

Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın başkanlığını üstlendiği Çin Girişimcisi Kulübü üyelerinin kişisel servetleri 15 ila 30 milyar dolar arasında değişiyor. Çin'de 2 milyon kişilik istihdam yaratan kulübün üyeleri, gittikleri ülkelerde milyar dolarlık yatırımlara imza atıyor.

SICAK PARA AKIŞI DA SÜRECEK

Türkiye'ye doğrudan yatırımların yanı sıra sıcak paranın da ilgisi artarak devam ediyor. Yabancı birçok raporda karalama kampanyalarının yanısıra para ve sermaye piyasalarında oluşan cazip yatırım fırsatlarına da yer veriliyor. Türk Lirası'nın adil değerinin altında olduğunu açıklayan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42,3 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 51,3 milyar dolarla Türkiye'ye, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla Kore'de olacağı öngörülüyor.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Gerek reel sektörde, gerekse finans ve bankacılık sektöründe piyasaları rahatlatacak bu hamlelerin ardından, yıllardır yaptığı tetikçiliğe devam eden S&P gibi sicili bozuk kurumların aldıkları mesnetsiz kararlar, bize göre yok hükmündedir. Dikkate bile almıyoruz" dedi.