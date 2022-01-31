Türkiye'ye 2021'de gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplam 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

Bakanlık, geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2021'de önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandı. 2021'in turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

Öte yandan Türkiye'yi 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen senenin aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artışla Bulgaristan 265 bin 929 kişi ile birinci, yüzde 299,04 artışla Almanya 188 bin 146 kişi ile ikinci, yüzde 357,10 artışla İran 151 bin 687 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel