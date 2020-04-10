Türkiye'ye 2 yıl yetecek makarna var
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Fatih Doğan, Türkiye, CEO, Güncel

Türkiye'ye 2 yıl yetecek makarna var

Bera Holding'e bağlı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, yılda 600 bin ton makarna tüketiminin olduğu Türkiye'de, yılda 2 milyon 900 bin ton makarna üretildiğini belirterek, Türkiye'ye şuan 2...

10.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:11
Türkiye'ye 2 yıl yetecek makarna var

Bera Holding'e bağlı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, yılda 600 bin ton makarna tüketiminin olduğu Türkiye'de, yılda 2 milyon 900 bin ton makarna üretildiğini belirterek, Türkiye'ye şuan 2 yıl yetecek makarnanın bulunduğunu söyledi.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde bulunan Golda fabrikasında 320 personel, üç vardiya halinde durmadan üretime devam ediyor. Golda Genel Müdürü ve MÜSAD Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, Türkiye'nin yıllık makarna üretiminin, tüketimin yaklaşık beş misli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin yıllık makarna üretimi 2 milyon 900 bin tondur. Türkiye'nin yıllık tüketimi ise 600 bin tondur. Hal böyle olunca burada sıkıntı ve panik yapacak bir durum bulunmamaktadır. Gıda şehri olan Karaman'da, sadece biz ayda 12 milyon paket makarna üretmekteyiz. Tüm Türkiye'ye ise makarna sevkıyatı hız kesmeden devam etmektedir. Fabrikamız 320 personel ile kesintisiz üç vardiya halinde çalışmaya devam ediyor. Korona virüs Türkiye'de görüldüğü zaman az da olsa bir panik havası oluşur oluşmaz 80 ülkeye yaptığımız ihracatımızda hemen frene bastık. Ancak kısa süre sonra ortalık stabil hale dönünce tekrar ihracatımıza hız verdik. Türkiye'nin ekonomisinde sıkıntı olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Golda fabrikası olarak kapasitemizi arttırarak üretimimizi 10 milyon paketten 12 milyon pakete çıkardık. Sıkıntıya mahal vermemek için son hızla üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"MAKARNA FİYATLARI DEĞİŞMEDİ"

Doğan, makarna fiyatında artış yapmadıklarını belirterek, "Türkiye'de makarna yılbaşından beri raflarda 2,2 TL ile 3,05 TL arasında satılmaktadır ve hiçbir şekilde bu fiyatlar değişmedi. Çünkü biz ürettiğimiz makarnanın fiyatına bir artış yapmadık. Makarna üretiminde buğday sıkıntısı da olacağı düşünülmüyor. Bütün makarna üreten fabrikaların elinde yaklaşık 4 ay yetecek ham madde ve buğday var. Zaten yedinci ayda da yeni mahsul çıkacağı için bu anlamda Türkiye'nin neredeyse 2 yıl makarna sıkıntısı mevcut değil. Biz makarna üreticileri olarak istediğimiz an Türkiye'yi makarnaya boğarız. Şuan tüketimin beş misli makarna üretebilmekteyiz" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ BİZLERE LOJİSTİKTE KOLAYLIKLAR SAĞLADI"

Genel Müdür Fatih Doğan, "Makarna bir yandan üretiliyor, bir yanda da sevk ediliyor. Lojistik anlamında sıkıntımız da yok. Devletimiz bizlere lojistikte kolaylıklar sağladı. Bayilerimiz de bu konuda hassas ve bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Bizim makarna başta olmak üzere ürettiğimiz tüm ürünlerin üretiminde hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Doğan, konuşmasının sonunda 'Evde kal Türkiyem, Anadolu'da sizler için üretenler var' diyerek vatandaşa sosyal mesaj verdi.

(Mehmet Dağlı/İHA)

Kaynak: İHA

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