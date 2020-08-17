Türkiye'ye 16 günde 120 bin Rus turist gitti
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Türkiye'ye 16 günde 120 bin Rus turist gitti

Rusya ve Türkiye arasında korona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle karşılıklı uçuşların başlatıldığı 1 Ağustos tarihinden itibaren 120 bini aşkın Rus turist Türkiye'ye gitti.

Türkiye'ye 16 günde 120 bin Rus turist gitti
17.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:15

Rusya ve Türkiye arasında korona virüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle karşılıklı uçuşların başlatıldığı 1 Ağustos tarihinden itibaren 120 bini aşkın Rus turist Türkiye'ye gitti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkeler arası uçuşlar durdurulmuştu. Tüm dünyada mücadele edilen virüse karşı kısmi başarı sağlandıktan sonra normalleşme süreci başladı. Virüs ile mücadelede büyük başarı sağlayan ve tüm dünya otoriterlerinin övgüsünü alan Türkiye ile korona virüs aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya görüşmelerin ardından 1 Ağustos tarihi itibarıyla karşılıklı uçuşları başlattı. Rusya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos tarihinden itibaren Rusya'dan Türkiye'ye uçan turist sayısı 120 bin 937 oldu. Rusya'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlere toplam uçuş rakamları 122 bine ulaştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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