Türkiye Yazılım Alanında Hangi Konumda? Netigma Satış Yöneticisi Bülent Göven, Türkiye'de yazılım alanının konumunu ve Türkiye'nin uluslararası alanda yazılım sanayisindeki rekabet gücünün ne olduğunu anlattı.

Netigma Satış Yöneticisi Bülent Göven, Türkiye'de yazılım alanının konumunu ve Türkiye'nin uluslararası alanda yazılım sanayisindeki rekabet gücünün ne olduğunu anlattı. Göven, önceki yıllarda ülkemizde yazılım dünyasının farklı sektörlere de yöneldiğini ve iç pazarın daralması nedeniyle yurt dışı pazarlarına daha fazla açılmaya başladığımızı belirterek Türk yazılım şirketlerinin özellikle Körfez Bölgesi, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa ve Afrika pazarlarında bir pazar yarattığını söyledi.

Ülkemizde yazılım geliştirme maliyetlerinin Batılı ülkelere göre düşük olması nedeniyle bu pazarlara girmenin daha kolay olduğunu ancak Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına girebilmek için yazılımlarımızın ürünleştirme kısmında biraz daha yol almaya ihtiyacı olduğunu belirten Göven, "Yıllarca yurt dışı pazarlarda konumlandırılmış ürünler geliştirmiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, kullanıcı deneyiminden görsel tasarıma, kullanıcı kılavuzlarının kalitesinden kullanılan dile, destek süreçlerine kadar her şeyi çok iyi tasarlamak gerekiyor. Aksi halde, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarının kapılarını zorlamak çok da kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.