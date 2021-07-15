Türkiye Yazarlar Birliğinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması Açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kim tarafından ne amaçla planlanırsa planlansın, aktörleri ve destekçileri kim olursa olsun darbe teşebbüslerine tevessül edenlerin milletimiz nezdinde bir karşılıklarının olmadığı, 15 Temmuz'da daha iyi anlaşıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kim tarafından ne amaçla planlanırsa planlansın, aktörleri ve destekçileri kim olursa olsun darbe teşebbüslerine tevessül edenlerin milletimiz nezdinde bir karşılıklarının olmadığı, 15 Temmuz'da daha iyi anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçtiği ve olaylar sırasında 251 şehit verildiği, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu hatırlatıldı.

Darbe girişiminin amacının, Türkiye'de iç kargaşa çıkarmak olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kim tarafından ne amaçla planlanırsa planlansın, aktörleri ve destekçileri kim olursa olsun darbe teşebbüslerine tevessül edenlerin milletimiz nezdinde bir karşılıklarının olmadığı, 15 Temmuz'da daha iyi anlaşıldı. Doğrusu, 15 Temmuz girişiminin gerçek amacı, hükümeti düşürmek değil aksine Türkiye'de iç kargaşa çıkarmak, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek ve Türkiye'yi işgal etmekti.

Mankurtlaşmış hainlerin hedeflerinde bin yıllık Türk İslam devleti vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağduyulu, vatansever güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın birlikte ve kahramanca mücadelesi sonunda asil milletimiz hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktı, kurşunlara yürüdü, tankın önüne yatarak direndi, kanıyla, canıyla bir bedel ödedi."

"Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Türkiye Yazarlar Birliğinin, kurulduğundan itibaren Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bütün antidemokratik müdahalelerin, girişimlerin ve oluşumların karşısında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasiye sahip çıkmak için kahramanca direnen şehitlerimizi, gazilerimizi anmak, minnettarlığımızı ifade etmek, direniş ruhunu ilelebet canlı tutmak için önemli bir gündür. Bugün ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinlikleri önemli ve değerli buluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor" dizesine atıf yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi, milletimizi, vatanımızı ve değerlerimizi korumak için teröristlere karşı sokaklarda, meydanlarda, havalimanlarında, köprülerde canları pahasına amansız bir mücadele veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş