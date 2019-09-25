Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri Trabzon'da buluşacak

25.09.2019 09:22

Türkiye Yazarlar Birliği'nin geleneksel hale getirdiği şubeler buluşmasının 11'incisi Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 28-29 Eylül'de Trabzon'da organize edilecek toplantıya, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Toplantıda şube başkanlarının görüş ve önerileri ile faaliyetlerinin değerlendirileceği, gelecek dönemde yapılacak kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin planlanacağı, ayrıca tüzük değişikliği, kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konuların da ele alınacağı vurgulandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt'un "Şubelerin Üniversitelerle İletişim ve İşbirliği", İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın "STK ve Mahalli İdarelerle İletişim ve İşbirliği", Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay'ın "Tüzük Değişikliği Konuları", Genel Mali Sekreter Fatih Gökdağ'ın ise 2020 faaliyet dönemine ilişkin sunum yapacağı kaydedildi.

Toplantı için Trabzon'da bulunacak birlik yönetimi ve şube başkanlarının, Trabzon Şubesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 28 Eylül Cuma günü saat 19.30'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek, "Edebi Söyleşi ve Şiir Dinletisi" programına katılacakları aktarıldı.

Mehmet Doğan, Hayrettin Orhanoğlu ve Hasan Salih Sağlam'ın, "Trabzon Değerleriyle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilecek programda edebiyat üzerine konuşma yapacağı, şairlerin de şiirlerini okuyacakları belirtildi.

Kaynak: AA