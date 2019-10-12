Türkiye Yazarlar Birliği'nden Barış Pınarı Harekatına destek

12.10.2019 18:31

Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şube Başkan Baykan Sarıkaya, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Ülkemizin Suriye'nin Doğusuna gerçekleştirdiği harekat ile ilgili açıklamada bulunan Baykan Sarıkaya, ülkemizin 2500 yıllık büyük ve şanlı bir tarihi mirasın sahibi olduğunu, özellikle 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya yerleşmesine, haçlı ruhuyla hareket eden batının bundan çok rahatsız olduğunu söyledi.



Batının amacının bin yıldır Müslüman Türkleri Orta Doğu'dan Balkanlardan ve özellikle Anadolu'dan söküp atmak olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Tarihi hakimiyetimizin çözülmesinden sonra Anadolu'da yükselen emperyalist batı istiklal harbi ile geri dönmek zorunda kalmıştır. Adeta son Kale olan Türkiye'yi de bin yıl aradan sonra bin yıldan bu yana sürekli problemler üreterek zayıf düşürmeye ve tarihten silmeye çalışılmaktadır. Bin yıllık tarihin özeti budur. Türkiye'nin sınırlarını piyonlar oluşturmak suretiyle kuşatarak sıkıştırmaya çalışmakta her türlü terör unsurlarını, her bakımdan destekleyerek Türkiye'yi boğmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve nihayet Barış Pınarı Harekatı kendisine sarılmaya çalışılan prangaları söküp atma faaliyetleridir. Bin yıldır Orta Doğu'da dolaylı ya da doğrudan idare sürdüren 1918'lerden itibaren ise Anadolu hattına çekilen Türkiye'nin boşluğunda bölgeyi işgal ve istila ederek doldurmaya çalışan batı dünyası bunu başaramayınca kukla yönetimler oluşturmuş, bunlar aracılığı ile bölgeyi sömürmeye devam etmiştir. Bu günkü durum ve gerçekleştirilen operasyon Türkiye'nin varlığını ve bütünlüğünü huzur güven ve asayişini hakiki manasıyla bekasını koruma davasıdır. Bu operasyonda vazife alan tüm Silahlı Kuvvetlerimize muzafferiyet diliyoruz. Bölgenin üzerindeki emperyalist gölgelerin kaldırılmasının yegane yolu ve çaresi budur. Bu meselede, Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şube Başkanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA