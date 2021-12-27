Türkiye Yazarlar Birliği, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği, vefatının 85. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Tacettin Dergahı'ndaki programa, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan ile davetliler katıldı.

Dua ile başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Arıcan, programda, Birlik olarak her zaman Mehmet Akif Ersoy'u hatırladıklarını ve topluma hatırlattıklarını söyledi.

Ersoy'un zor zamanların insanı olduğunu ifade eden Arıcan, şunları kaydetti:

"Hayatı mücadeleyle geçen Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı yazarak bu büyük mücadelesini taçlandırmıştır. Ölüm yıl dönümünde Akif'i anmak kadar, onu anlamak da önemli. Nasıl bir fikriyatı ve zihniyeti vardı, mücadelesi neydi? Özellikle gençlerimize bunu anlatmamız gerekiyor. Kuran şairi, İslam şairi, İstiklal mücadelesinin önemli bir kahramanı olmasının yanında Mehmet Akif, bir sabır insanı, metanet insanı, mücadele insanı. Daha önemlisi bir umut insanı."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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