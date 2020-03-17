Türkiye Yazarlar Birliği, koronavirüs nedeniyle programlarını erteledi Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programlarını erteledi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle programlarını erteledi.

TYB'den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının vatandaşları koronavirüs salgınından korumak amacıyla genelge yayımladığı hatırlatıldı.

Programların bu genelgeye dayanılarak ertelendiği ifade edilen açıklamada, 21 Mart'ta yapılacak 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2019 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni'nin de ileri tarihe bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA