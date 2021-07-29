Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
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Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Arıcan, cemiyet binasında gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Sivil toplum kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde akademik hayat ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Arıcan, cemiyet mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu, Arıcan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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