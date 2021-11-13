Türkiye Yazarlar Birliği 2020 "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödül Töreni

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Yazarlar Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, Türkiye Yazarlar Birliği 2020 "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödülleri takdim törenine katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Şeref Başkanı aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı Bayram, ilimizin kültür ve sanat alanındaki önemine vurgu yaparak Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçılarına katılımlarından dolayı teşekkür ettiler. Türkiye Yazarlar Birliği 2020 "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları'na" çeşitli branşlardaki Berat ve ödüllerini Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları takdim etti. Vali Coşkun ise Berat ve ödül takdimi sonrasında Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçılarıyla yakından ilgilenerek; ilme, fikre ve sanata önem veren kültür ve sanat insanlarını edebiyatın ve şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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