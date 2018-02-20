Türkiye Yayıncılıkta Dünyada 11. Sırada

Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Türkiye, 2017 yılında yeni kitap sayısı olarak 60 bin 335 çeşit yeni başlık yayınladı. Bu dünya yayıncılık sırasında bizi 11. sıraya yerleştiriyor" dedi.

"Karadeniz 4. Kitap Fuarı", bugün yapılan organizasyon ile açıldı. Karadeniz Toplantı Salonunda yapılan açılışta Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye'nin kitap okuma ve basma konusunda düşünülen kadar kötü olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, DÜNYA YAYINCILIK SIRASINDA 11. SIRADA"

Türkiye'nin kitap konusunda sanıldığı kadar kötü olmadığını ifade eden Kenan Kocatürk, "Yayın ve kitap denince bizim ülkemizde hep olumsuz şeyler söylenir. Türkiye'de 'kitap okunmuyor' diye haberler çıkıyor. Türkiye, 2017 yılında yeni kitap sayısı olarak 60 bin 335 çeşit yeni başlık yayınladı. Bu dünya yayıncılık sırasında bizi 11. sıraya yerleştiriyor. Bu rakamlar geçen seneki yeni kitap sayısını yüzde 11 artırdığımızı gösteriyor. Her türlü kitap okuyoruz. Kültür Bakanlığı çıkartılan yeni kitaplara bandrol veriyor. Bandrollerin sayısı açısından bakıldığında geçen yıl 626 milyon 869 bin kitap üretmişiz. Nüfusumuza böldüğümüzde ürettiğimiz kitap sayısı 7,76'ya denk geliyor. Bu kitaplardan 77 milyon adeti inceleme-araştırma kitabı. 25 milyona yakın edebiyat kitabı üretmişiz. Çocuk yayıncılığı da yüzde 30'a yakın bir artışla 42 milyon çocuk kitabı üretildi" diye konuştu.

VALİ KAYMAK: "KENDİ KENDİMİZE FUAR DA YAPMAYALIM"

Fuara yabancı katılımcıların da gelmesi gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun, eski fuar alışkanlığını kazanmaya başladı. Artık Samsun'da 15 günde bir fuar yapıyoruz. Fuarlar, Samsun'un tanıtılması açısından çok büyük anlam kazanıyor. Halkımızın fuarlara ilgi göstermesi gerekiyor. En son fuarımızda katılımcılardan yabancı var mı diye sormuştum. Biraz da sitem etmiştim. Kendi kendimize fuar da yapmayalım. Dışarıdan da insanlar gelsin. Biz, öncelikle Türkiye'nin önemli bir fuar merkezi olmak için gayret sarf etmeliyiz ama sonra da dış ülkelerden katılımcılar sağlamak zorundayız. İlimizde yaklaşık 300 bin öğrenci var. Biz de kitap okuma konusuna dikkat çekmek adına 'Samsun Kitap Okuyor' projesi başlattık. Herkesi her gün saat 20.00'de kitap okumaya davet ediyoruz. Ayrıca önümüzdeki sene 2019 yılı, 1919'un 100. yılına denk geliyor. Bu konuya dikkat çekmek adına Samsun'u 2019 yılında kültür sanat başkenti yapma konusunda çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: "FUAR MERKEZİNİ BÜYÜTEBİLİRİZ"

Fuar merkezini olduğu kadar daha büyütebileceklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir gün gelsin bu fuarda yabancı fuarcılar da olsun istiyorum. Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve birçok yerden yabancı yayıncılar gelsin istiyorum. Yabancı yayıncılar da burada stantlarını açsınlar istiyoruz. Şu anda da çok önemli yerli yayıncılar ve bilim adamları aramızda bulunuyor. Samsun çok önemli bir bölge. Etrafındaki kültürleri de birleştirebilecek bir konuma sahip şehiriz. Bunun önündeki engelleri kaldırmak için inanılmaz mücadele veriyoruz. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şu anki fuar alanını büyütmeyi önerdi. Şu andaki alanımızda 2 tane holümüz var. Bunlar 4'er bin metrekareden 8 bin metrekare yapıyor. Bunlara ek olarak hemen 8 bin metrekare daha ekleme yapabiliriz. Bu da bizi Türkiye'nin en büyük fuar merkezlerinden birisi yapar" ifadelerini kullandı.

BİLGİÇ: "KİTAP SAYISINI YARI YARIYA ARTTIRDIK"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite olarak yeni yaptırdıkları kütüphane ile kitap sayısını yarı yarıya arttırdıklarını, yazılı kitap sayısını daha da arttıracaklarını açıkladı. 15 günde bir fuar yaptıklarını belirten TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Cihat Alagöz ise şunları söyledi: "15 gün önce bir fuar açmıştık. Şimdi de bir fuar açtık. 15 gün sonra yine bir fuar açılışını gerçekleştireceğiz. Ondan sonraki 15 gün sonra da inşaat fuarının açılışını gerçekleştireceğiz. Yani Samsun'da fuarcılık açısından çok güzel bir senkron oluştu."

Fuar, açılış konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Protokol üyeleri açılışın ardından stantları gezdi. 4. Karadeniz Kitap Fuarı 25 Şubat Pazar günü sona erecek.

(Erdi Demür/ İHA)