Türkiye yayıncılık sektöründe BossLife'tan bir ilk Türkiye'de doğup, Almanya'da basılacak olan ilk Türk dergisi BossLife oldu. Derginin Türkiye ile eş zamanlı Almanya'da da yayınlanması için el sıkışan BossLife, bu girişimle Avrupa'dan başlayarak dünyaya açılıyor.

28 yaşındaki genç girişimci Anıl Taşdemir önderliğinde yönetilen BossLife dergisi, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek bu ay Almanya'da ''BossLife Germany'' dönemini başlatıyor. İlk defa bir Avrupa ülkesinde Almanca dilinde bir Türk dergisinin yayınlanacağını belirten Taşdemir, dünya pazarına açılırken öncelikle Avrupa'dan başlamak istedikleri için teklifi kabul ettiklerini belirtti.

Türkiye dergicilik piyasasında ezber bozuyoruz

BossLife dergisi Kurucusu Anıl Taşdemir Almanya atılımı ile ilgili açıklamalarda bulundu: ''Yüzde yüz yerli bir marka olarak global arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret eden projeler üretiyoruz. Türkiye'de bugüne kadar en çok okunan dergiler ağırlıklı olarak copyright dergiler oldu. BossLife ailesi bir ilki başararak, özgün içeriğini Almanya gibi şartları ve kabulü zor bir ülkede gururla temsil edecek. Bu yıl; uluslararası yetkinlikleriyle büyüyen ekibimiz, uzman ve deneyimli yazar kadromuz, yenilenecek olan tasarımımız, kurumsal ve sektörel özel eklerimiz ile dünya markası olmak üzere sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ekim ayı itibariyle hem Almanca web sitemizi hayata geçirecek hem de Türkiye web sitemiz bosslife.com.tr'nin yenilenmiş yüzünün lansmanını yapacağız. Dergimizin ilk yurtdışı hamlesi Avrupa'da olmalıydı. Bu yüzden beklettiğimiz Orta Doğu ülkelerinden gelen teklifleri de bundan böyle değerlendirmeye almaya başlayacağız.''