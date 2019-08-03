Türkiye yasak dinlemedi, dünyada en çok VPN kullanan 3. ülke oldu

İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı 3. ülke Türkiye oldu. Türkiye bu istatistiğiyle dünyada internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

VPN hizmeti veren firmaların oluşturduğu platform 'thebestvpn'in, gerçek kullanıcılardan yola çıkarak yaptığı araştırma çok ilginç bir istatistik ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle