Türkiye yasak dinlemedi, dünyada en çok VPN kullanan 3. ülke oldu
İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı 3. ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi. Türkiye bu istatistiğiyleinternet sansürünün en çok uygulandığı Çin ya da Suudi Arabistan gibi ülkeleri de geride bıraktı
İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı 3. ülke Türkiye oldu. Türkiye bu istatistiğiyle dünyada internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri geride bıraktı.
VPN hizmeti veren firmaların oluşturduğu platform 'thebestvpn'in, gerçek kullanıcılardan yola çıkarak yaptığı araştırma çok ilginç bir istatistik ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Dünya Haberleri
10:21 Sudan: Askerler ile muhalifler geçiş dönemi hükümetinin yetkilerini düzenleyen metinde uzlaştı