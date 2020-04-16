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Ali Uçak, Türkiye, Ekonomi

Türkiye yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Ali Uçak, endişeleri giderdi

Türkiye yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Ali Uçak, endişeleri giderdi Ali Uçak: "Kimse endişe etmesin, Türkiye sebze ve meyve üretimi yönünden en bereketli yıllarından birini yaşıyor" Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonlarından olan Uçak Kardeşler firmasının sahiplerinden Ali...

16.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:41
Türkiye yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Ali Uçak, endişeleri giderdi

Türkiye yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Ali Uçak, endişeleri giderdi

Ali Uçak: "Kimse endişe etmesin, Türkiye sebze ve meyve üretimi yönünden en bereketli yıllarından birini yaşıyor"

İSTANBUL - Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonlarından olan Uçak Kardeşler firmasının sahiplerinden Ali Uçak, ülkemizde meydana gelen Korona virüs salgını nedeniyle kimsenin yaş sebze ve meyve konusunda endişeye düşmemesini isteyerek "Bu yıl Türkiye en bol ve bereketli yıllarından birini yaşıyor. Allah'ın izniyle ülkemizde yaş sebze ve meyve ihtiyacı bakımından hiçbir sıkıntı yok. Hatta Türkiye dünyanın pek çok ülkesini de doyurabilecek durumda" dedi. Muğla'nın seracılık ve narenciye üretimi ile ünlü ilçelerinde domates seralarında ve narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Uçak, Türkiye'nin üretiminin sadece ülkemizi değil pek çok dünya ülkesine yetecek durumda olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye şampiyonu olan Uçak Kardeşler firmasının sahibi Ali Uçak, Korona virüs nedeniyle sağlık açısından zor günler geçiren Türkiye'de narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunup hasat çalışmalarına katıldı. Türkiye'nin bir yandan Korona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşarken diğer yandan da tarım ürünleri açısından son yılların en bereketli yıllarından birini yaşadığını belirten Ali Uçak, felaket tellallığı yapanlara kimsenin aldırış etmemesini isteyerek, "Gerekirse ihracatı durdururuz ama hiç bir zaman tezgahlarda sebze ve meyve eksik etmeyiz. Kimse endişe etmesin. Hatta virüsle baş etmek için herkes bolca domates, narenciye başta olmak üzere bolca sebze ve meyve tüketsin" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık için herkes evde kalırken Türkiye'de tarım işçileri ve gıda sektöründe faaliyet gösterenler ise sağlık için tarlaya indi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için tarım sektörü ve gıdacıların alanlarda olduğunu belirten Ali Uçak, "Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız rahat olsunlar. Ülkemizi ve tüm dünyayı saran Korona virüs salgınında gıdanın önemini, tarımın önemini bir kez daha gördük. Kimse endişe içimde olmasın. Türkiye'deki tarım işçilerimizle birlikte Türkiye'deki hiçbir vatandaşımızı meyve sebzesiz bırakmamak için elimizden geleni yapıyor var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız rahat olsun. Hiçbir şeyde eksikliğimiz yok. Öncelik iç pazarımız, artan üretimi yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

Domates seralarının yanında narenciye bahçelerinde de incelemelerde bulunup hasat çalışmalarına destek veren Ali Uçak, Akdeniz ikliminin hakim olduğu narenciye üretim bölgelerinde bir yandan hasat devam ederken diğer yandan da ağaçların yeni sezon hazırlıklarına başladığını ve sezonun çok verimli olduğunu söyledi.

Türkiye yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Ali Uçak, endişeleri giderdi

Kaynak: İHA

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