Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yarısı Çukurova'dan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020'nin ilk 5 ayında Covid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 915 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020'nin ilk 5 ayında Covid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 915 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Başkan Sin, "Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden artan talepleri daha etkin karşılamak için hava kargo ücretlerinde pandemi öncesine göre indirim uygulanmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin mayıs ayı yaş meyve sebze ihracatını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, bu ayda 244 bin ton ürünü dış pazarlara ulaştırıp, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artışla 159,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Sin, Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin aynı dönemde 111 bin ton ürün satıp, yüzde 6 artış yakalayarak 62 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Polonya'ya ihracat yüzde 747 arttı

Yaş meyve sebze sektörünün Covid-19 salgınını fırsata çevirdiğini vurgulayan Başkan Sin, "İhracatçılarımız krizi iyi yöneterek, Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarından gelen yoğun talepleri karşılayıp, küresel ekonomide pandeminin etkilerinin devam ettiği bu dönemde de yaş meyve sebze ihracatını artırma başarısı gösterdi. Bu ayda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülke yüzde 747 artış ve ile Polonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 130 artış ile Belçika, yüzde 104 artış ile Gürcistan takip etti. Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Hollanda'ya yaptığımız ihracatta da dikkat çeken artışlar elde ettik" diye konuştu.

Lider pazar Rusya, en fazla ihraç edilen ürün şeftali

Mayıs ayında sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeleri ele alan Başkan Sin, ilk sırada 57,2 milyon dolar ile Rusya'nın geldiğini, bu ülkeyi 20,4 milyon dolar ile Almanya ve 16,9 milyon dolar ile Romanya'nın izlediğini bildirdi. Başkan Sin, yine mayıs ayında en fazla ihraç edilen ürünlere bakıldığında 24,6 milyon dolar ile şeftalinin birinci, 23,2 milyon dolar ile domatesin ikinci, 21,1 milyon dolar ile kiraz-vişnenin üçüncü sırada geldiğini ifade etti. Mayıs ayında en fazla ihracat artışının greyfurtta yaşandığını aktaran Başkan Sin, bu meyveden 8 bin 364 ton dış satım yapıldığını, yüzde 632 artışla 3,9 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatın yarısı AKİB'den

Başkan Sin, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç eden Türkiye'nin 2020'nin ilk 5 ayında yüzde 20 artışla 915 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını duyurdu. Ocak-Mayıs döneminde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yüzde 15 artışla 432 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Sin, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracatı yüzde 423,1 milyon dolar değer ile Bağımsız Devletler Topluluğu'na gerçekleştirdiğini, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan dış satımın 302,9 milyon dolar ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatın 108 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Çukurova'da narenciye bahçeleri sıcak havadan zarar gördü

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 326,7 milyon dolarlık narenciye ihracatının yüzde 78'inin Çukurova illerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Sin, bu bölgede mayısın ikinci yarısında mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve poyraz nedeniyle narenciye bahçelerinin zarara uğradığını ifade etti. Başkan Sin, "Bir hafta kadar devam eden sıcak hava ve poyraz nedeniyle narenciye üreticilerimiz maalesef büyük gelir kaybına uğrayacaklar. Çünkü erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı erkenci mandalina çeşitlerinde yüksek oranda meyve dökümü yaşandı. Bu durum, yeni sezonda ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Zarar gören tüm üreticilerimize üzüntülerimi ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

"Hava kargo ücretlerinde indirim bekliyoruz"

Pandemi döneminde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne üye olan ve aktif olarak ihracat faaliyetlerini sürdüren firmaların çalışanlarını Covid-19'dan korumak için cerrahi maske temin edip, ücretsiz olarak dağıttıklarını dile getiren Başkan Sin, sektörün sorunları ve beklentilerini şöyle değerlendirdi:

"Hava kargo ücretleri pandemi öncesine kıyasla iki katına artmış durumda. İhracatçılarımızın ülkemize daha fazla döviz kazandırması için hava kargo tarifelerinde salgın öncesi ücretlere göre indirim uygulanmasını bekliyoruz. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen talepleri daha etkin karşılamak için hava kargo maliyetlerinin ivedilikle düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca hava kargoda yeni destinasyonların açılması, Türk yaş meyve sebze ürünlerinin daha fazla pazara, daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan hava kargoya devlet desteğinin artırılmasını bekliyoruz. Ayrıca yakın zamanda yaş meyve sebzeyi de paketlemek zorunda kalacağız. Çünkü korona virüs salgınından dolayı insanlar artık el değmemiş, hijyen açısından güvenli ürünler tüketmeyi tercih ediyor. Bu durum da ihracatçılara ilave maliyet yükü getirecektir. Hem hava kargoda, hem de paketleme konularında desteklerin artırılması yaş meyve sebze ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından elzemdir." - MERSİN

Kaynak: İHA