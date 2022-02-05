Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek

AA, Harun Kutbe - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), kuruluş yılı dolayısıyla bağışçıları ile eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarı gösterenlere ödül verecek.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), kuruluş yılı dolayısıyla bağışçıları ile eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarı gösterenlere ödül verecek.

TYSD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla ödül töreni düzenleyecek.

Tören, 132 şube temsilcisi ve "Atatürk Eğitim Bursu"yla binlerce öğrenciye destek olan bağışçıların katılımıyla düzenlenecek.

Eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarılı hizmetler veren isimlerle derneğe maddi manevi değer katan bağışçılar ödüllendirilecek.

Derneğin genel merkezinde 18 Şubat'ta düzenlenecek törende, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un yanı sıra LC Waikiki Holding kurucuları Şefik Dizdar, Yakup Küçük ve Mustafa Küçük ile 2021 yılında sporda büyük başarılar elde eden Türkiye Kadın Milli Voleybol takımıyla Fenerbahçe ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımlarına ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'a TYSD Gönül Ödülü verilecek.

AA / Harun Kutbe - Güncel

voleybol, Türkiye, Milli, Tören, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title