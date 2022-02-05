Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), kuruluş yılı dolayısıyla bağışçıları ile eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarı gösterenlere ödül verecek.

TYSD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla ödül töreni düzenleyecek.

Tören, 132 şube temsilcisi ve "Atatürk Eğitim Bursu"yla binlerce öğrenciye destek olan bağışçıların katılımıyla düzenlenecek.

Eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarılı hizmetler veren isimlerle derneğe maddi manevi değer katan bağışçılar ödüllendirilecek.

Derneğin genel merkezinde 18 Şubat'ta düzenlenecek törende, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un yanı sıra LC Waikiki Holding kurucuları Şefik Dizdar, Yakup Küçük ve Mustafa Küçük ile 2021 yılında sporda büyük başarılar elde eden Türkiye Kadın Milli Voleybol takımıyla Fenerbahçe ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımlarına ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'a TYSD Gönül Ödülü verilecek.