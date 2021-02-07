Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da tamamlandı
Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı.
Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı.
Yamaç paraşütü milli takım sporcularının da belirleneceği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı, merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Rüzgarlı Tepe bölgesinden atlayış yapan sporcular, Seyhan Baraj Gölü kıyısına iniş yaptı.
Yarışlar sonucunda sıralama şöyle oluştu:
Genel klasman
1. Harun Karateke
2. Emre Aktepe
3. Ali Zaimoğlu
Kadınlar klasmanı
1. Özlem Bag
2. Kübra Cengiz
3. Merve Kaya
Kulüpler sıralaması
1. Çakırman Havacılık Kulübü: Fatih Atacan, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe
2. Alanya Havacılık Spor Kulübü: Harun Karateke, Mert Ulu, Merve Kaya
3. Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü: Alpaslan Akkaya, Abdullah Aydın, Hamza Akkaya
Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt