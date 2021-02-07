Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da tamamlandı
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da tamamlandı

07.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:54
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da tamamlandı

Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı.

Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı.

Yamaç paraşütü milli takım sporcularının da belirleneceği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı, merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Rüzgarlı Tepe bölgesinden atlayış yapan sporcular, Seyhan Baraj Gölü kıyısına iniş yaptı.

Yarışlar sonucunda sıralama şöyle oluştu:

Genel klasman

1. Harun Karateke

2. Emre Aktepe

3. Ali Zaimoğlu

Kadınlar klasmanı

1. Özlem Bag

2. Kübra Cengiz

3. Merve Kaya

Kulüpler sıralaması

1. Çakırman Havacılık Kulübü: Fatih Atacan, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe

2. Alanya Havacılık Spor Kulübü: Harun Karateke, Mert Ulu, Merve Kaya

3. Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü: Alpaslan Akkaya, Abdullah Aydın, Hamza Akkaya

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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