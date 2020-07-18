Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
18.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:29

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da başladı. Yarışmanın ilk gününde sakatlıklar yaşandı.

Trabzon, Ankara, Adana, Elazığ, Şırnak, Antalya, Bursa, Erzincan, Samsun ve Uşak olmak üzere 10 ilden toplam 45 sporcunun katıldığı şampiyona yarın yapılacak uçuşlarla sona erecek. Akyazı mevkiinde başlayan ve Şenol Güneş Kompleksi'nin batı tarafında yer alan boş alana inişi gerçekleştiren sporcular, ferdi ve kulüpler olmak üzere erkek-kadın kategorilerinde birincilik mücadelesi verirken, yarışmaların ikinci etabının 11-13 Eylül tarihlerinde Bursa'da, 3'üncü ve final etabının ise 2-4 Ekim tarihlerinde Şırnak'ta yapılacağı belirtildi. Yapılan yarışmaların ardından ilk 5'e giren sporcuların milli takım forması altında mücadele etmeye hak kazanacağı bildirildi.

YARIŞMANIN İLK GÜNÜNDE SAKATLIKLAR YAŞANDI

Yarışmanın ilk gününde iki sporcu iniş sırasında sakatlık yaşadı. İlk olarak iniş sırasında belinin üzerine düşen Cansu Benli Işık belindeki kırık teşhisiyle ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra da Zekai Turan Bayburt adlı sporcu da iniş sırasında yere düşerek belinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

PANDEMİ SONRASI İLK UÇUŞ

Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz, pandemiden sonra ilk yarışmayı Trabzon'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle Trabzon'da yamaç paraşütü hedef yarışmamızın başlangıcını yaptık. 45 sporcumuzla katılım sağladık. Trabzon yamaç paraşütü hedef yarışması için çok uygun bir ilimiz. Pandemiden sonra ilk yarışmamızı gerçekleştirdik. Trabzon Valiliğimizi, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonra burada devamlı yapacağız gibi görünüyor. İkinci etabımız Bursa, üçüncü etabımız Şırnak'ta olacak. Bu 3 etabın sonucunda ilk 5'e kalan arkadaşlarımızı topladıkları puanlara göre milli takıma seçeceğiz. Burada Kazakistan'da yapılacak yarışmada bizi temsil edecekler" dedi.

Hava Sporları Federasyonu'na Trabzon'u tercih ettikleri için teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdür Birdal Öztürk, "Trabzon bir spor şehri. Birçok spor tesisine ve organizasyon yapacak kabiliyete sahip. Sadece spor tesisi değil, ilimizin fiziki ve coğrafi şartlarının da birçok spor branşına hizmet etmesi ortaya çıkıyor. Federasyon bu şartları taşıdığı için ilimizi tercih etti. Trabzon'da yapılmasından dolayı çok memnunuz. İlimize gelip yarışmaya katılan tüm kulüp ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Bu arada şampiyonaya gelen sporcular, yarışmanın parkurundan memnun kaldıklarını hedeflerinin ise milli takım olduğunu belirttiler. Yarışmaya ferdi olarak Mersin Bölgesinden katılan Adnan Çoşkun, "Hava çok güzel, hedef yarışmaları için çok uygun bir parkur. Çok heyecanlıyız. Rakipler çok zorlu Türkiye'nin her yerinden önemli rakipler var. Herkesin hedefi milli takım ve ülkemizi temsil etmek" dedi.

Antalya'dan gelen ve 5 yıldır düzenli olarak yamaç paraşütü hedef yarışlarına katıldığını belirten, Serap Metintürk, "Trabzon'a ilk kez geldim, burada çok güzel ortam var. Hava da çok elverişli oldu. Parkur çok güzel. Rüzgar bugün düşük, bu da bizim için avantaj oldu. Dilerim böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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