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Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı
24.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:46

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı.

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı. Ali Dağı'nda başlayan ve yaklaşık 80 sporcunun katıldığı yarışmada iyi derece yapan sporcular milli takımda yer alacak.

Yarışma hakkında bilgiler veren Milli Sporcu Semih Sayır; "11. Ali Dağı Kupası için geldik. Belediyemiz burada lojistik katkıları ile bize destek veriyorlar. Yarışmacılarda çok memnun. Belediye tarafından konaklamamız karşılanıyor. Kalkış çok düzenli ve tribünler var. Burası çok ilginç bir yer. Kayseri, dünyadaki tek tribünü olan belki tek kalkış noktası. O yüzden burada daha önce çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda yaptık. Dünya Şampiyonası yapma planımızda var. Başkanımızda dünya şampiyonasını burada yapalım diye istemişti. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Şuanda Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz, en iyi pilotlar burada. Milli takım, bu şampiyonayı kazanacak olan ve iyi dereceler yapan arkadaşlardan oluşacak. Milli takım, yurtdışı yarışmalara da gönderilip ülkemizi temsil edecek sporculardan oluşuyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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