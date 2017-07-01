Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı
Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kullanılan oyların tamamını alarak başkan seçildi.
Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kullanılan oyların tamamını alarak başkan seçildi.
Balıkesir, Avlu Kongre merkezinde gerçekleştirilen kurula Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve yağlı güreş düzenlenen ilçelerin belediye başkanları katıldı.
Burada konuşan Vali Yazıcı, tarihi bir güne tanıklık etmek üzere olduklarını belirtti.
Türk denildiğinde dünyada akla gelen ilk sporun güreş olduğuna dikkati çeken Yazıcı şöyle konuştu:
"Tarihteki büyük güreşçilerimizle gurur duymaya devam ediyoruz ama bu millet, yeni güreşçilerimizle Türkün adını tekrar listenin başında görmek istiyor. Bugün bu birliği çok önemsiyorum; çünkü bu işi en iyi belediyeler organize ediyor. Bu birlikte yer alan bütün belediyeleri bu cesareti gösterdikleri için kutluyorum. Yağlı güreş bizim ve bizim olmaya devam edecek. Dünya tarihi boyunca da bizle anılacak."
Güreş severleri, 10-16 Temmuz arası Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonuna davet eden Edirne Belediye Başkanı Gürkan ise, "Bugün yağlı güreşin hem gücünü hem asaletini ama diğer taraftan da o muhteşem gelenekselliğini korumaya başladığımız tarihi bir gündür." ifadelerini kullandı.
Genel kurulda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kapalı zarf usulünce gerçekleşen oylamada oyların tamamını alarak başkan seçildi.
Uğur, yaptığı konuşmada bu toplantının daimi bir toplantı haline gelmesi temennisinde bulundu.
Uğur, "İstiyoruz ki yağlı güreşlerimiz daha düzenli daha kurallı bir hale gelsin. Maddi gücümüzde olduğu zaman bütün yağlı güreş organizasyonlarına, bizim kurallarımızı yerine getirdiği sürece destek vereceğiz." diye konuştu.
Genel kurulda 1. Başkan Vekili, Edine Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2. Başkan Vekili ise Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay seçildi.