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Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

11.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:11
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor

Wushu Kung Fu Şampiyonası, 'da devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü startı verilen şampiyonada, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadeleler tamamlandı.

Bu kategorilerde yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı sanda, light sanda, taolu mücadelelerinde dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı.

Organizasyonda, 761 sporcunun katılımıyla büyükler eleme müsabakalarına geçildi.

Şampiyona, 13 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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