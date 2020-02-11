Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü startı verilen şampiyonada, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadeleler tamamlandı.
Bu kategorilerde yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı sanda, light sanda, taolu mücadelelerinde dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı.
Organizasyonda, 761 sporcunun katılımıyla büyükler eleme müsabakalarına geçildi.
Şampiyona, 13 Şubat'ta sona erecek.