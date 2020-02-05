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Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

05.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:40
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, 'da devam ediyor.

Kundu turizm bölgesindeki bir otelde, hem sanda hem de taolu kategorilerinde minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve takımlar klasmanında gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Seremonide konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı, bu branşın olimpik olmasıyla, olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak sporculara önemli avantajlar sağlanacağını söyledi.

Akıncı, wushu sporuna ilginin her geçen gün arttığını ve salonlara sığmadıklarını sözlerine ekledi.

Şampiyona, 13 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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