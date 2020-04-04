Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan online egzersiz programı Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, hazırladığı online egzersiz programıyla, sporseverlere her gün evlerinden spor yapma imkanı sağlıyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, hazırladığı online egzersiz programıyla, sporseverlere her gün evlerinden spor yapma imkanı sağlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sportif faaliyetlere ilişkin bir dizi önlemler alındığı belirtildi.

Federasyon, başta evde kalan sporcular olmak üzere herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla, wushu kung fu, aikido, wing chun, kyokusin ve jeet kune do branşlarının önde gelen sporcuları eşliğinde her gün bir şehirden hazırlanan online egzersiz programıyla sporseverlerle buluşmayı hedefliyor.

İlk yayın dünya şampiyonu Elif Akyüz'den

"Evde Kal Spor Yap" sloganıyla ilkini dünya şampiyonu Elif Akyüz'ün Sakarya'dan yaptığı yayınların sonraki günlerde, aynı ilden dünya şampiyonu Zeynep Akyüz, Trabzon'dan milli sporcu Nusret Kayhan Altunkaya, Ankara'dan wing chun antrenörü Mustafa Coşkun, Düzce'den milli sporcu Yağızhan Mustafa Ödemiş tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Egzersiz programları, federasyonun resmi Instagram hesabı ve YouTube üzerinden yayın yapacak "Wushu Türk TV" kanalından 18.00-19.00 saatlerinde izlenebilecek.

Kaynak: AA