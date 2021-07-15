Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akıncı: "Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz"
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akıncı: "Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akıncı: 'Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz'
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, "Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, "Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz." dedi.

Başkan Akıncı, "15 Temmuz, bundan 5 yıl önce, güzel vatanımıza, ülkemize ve milletimize karşı siyonist dış güçlerin yerli iş birlikçileri FETÖ ile beraber kalkıştıkları işgal girişimine karşı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimizin topyekun olarak verdiği büyük bir kahramanlık mücadelesi ile kazanılmış süresi kısa, manası büyük olan bir istiklal mücadelesinin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ, ana teması hainlik, hıyanet ve ihanet olan bir zihniyetin adıdır." diyen Akıncı şu ifadeleri kullandı:

"Kökleri tarihe dayanan bu zihniyetin çeşitli kolları olsa da ortak noktaları kin, nefret, ihanet, ahlaksızlık ve alçaklıktır. Günümüzde, sosyal medyayı yalan rüzgarına çeviren her söyledikleri, her yazdıkları istisnasız dipsiz yalan olan, kişiliksiz, ahlaksız elbiseli maymunlar çetesi de bu FETÖ terör örgütünün bir koludur. Unutmamamız gereken hain FETÖ çetesini, zihniyetini, ölmüş, yok edilmiş işi bitmiş kabul edemeyiz. 15 Temmuz akşamı ve gecesi, sonrasında milli irade nöbetlerindeki mücadele ruhumuzu uyanık bir şekilde daima devam ettirmeli, bu mücadelenin asla bitmediğinin ve bitmeyeceğinin idrakinde ve şuurunda olmalıyız. Hain darbe girişimini 5. yılında kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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