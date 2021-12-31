Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Spor
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akyüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi" fotoğrafını tercih eden Akyüz, spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını oyladı.

Akyüz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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