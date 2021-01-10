Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:51
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Basın mensuplarının vatandaşlarımızı bilgilendirirken tarafsızlık ilkesine, meslek etik kurallarına uymaları, doğru habercilik, hak ve özgürlüklere saygı göstererek toplumsal sorumluluğu gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren, toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu üstlenen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yönetim kurulu olarak tebrik eder, çalışmalarında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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