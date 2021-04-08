Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya

Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Gökhun Demirezen'in hedefi İspanya'da düzenlenecek olan yarışmada altın madalya kazanmak.

Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Gökhun Demirezen'in hedefi İspanya'da düzenlenecek olan yarışmada altın madalya kazanmak.

Antalya'da Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 100 kiloda Gökhun Demirezen Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma seçilmeye hak kazanan Demirezen, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Demirezen'in hedefi İspanya'da Türkiye'yi temsil ederek ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek. Spora başlarken fitness ve vücut geliştirmeyi hayatıyla bütünleştirdiğini ve bunu profesyonelliğe taşımanın en büyük hayali olduğunu ifade eden Demirezen, "2019 yılında Ankara'da aldığım bölge şampiyonluğundan sonra Türkiye ve Avrupa'da dereceler almayı kafama koymuştum. Bunun için uzun bir hazırlık sürecine başladım. 2021 yılı Türkiye vücut geliştirme ve fitness milli takım seçmeleri hedef için ilk adımımdı. Çok şükür 2021 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye vücut geliştirme müsabakasında -100 kg da Türkiye birincisi olarak milli takıma girmeyi hak kazandım. Şimdiki hedefim İspanya'da düzenlenecek olan yarışmada ülkem adına yarışarak Türkiye'yi ve memleketimi en güzel şekilde temsil etmek. 10 senedir vücut geliştirme ile uğraşan bir sporcu olarak kariyer hayatımın daha yeni başladığına inanıyorum. Bundan sonra rabbimin izniyle çok daha güzel başarılara imza atmak için daha disiplinli ve daha yoğun şekilde hedefime ulaşmak için elimden geleni fazlasıyla yapacağım" dedi. - TOKAT

Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya
Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye vücut geliştirme şampiyonun hedefi İspanya - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:52:55. #1.14#
title