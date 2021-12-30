Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay'dan bir başarı daha geldi - Haberler Magazin
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Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay'dan bir başarı daha geldi

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay'dan bir başarı daha geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Daha önce Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu gibi birçok başarısı olan sporcumuz bu sefer 2 altın madalya ile ülkesine döndü. İşte detaylar…

Aslı Orbay 12 Aralık 2021 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yapılan Uluslararası William Bonac Classic Dünya Şampiyonasında 2 sıkletteülkemizi temsil ederek şampiyon oldu.

Orbay, önümüzdeki yıl hedeflerinden bahsetti. 2022 yılında İspanya, Portekiz ve Hollanda'da yapılacak şampiyonalara hazırlandığını ve amacının en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek olduğunu belirtti.

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Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay'dan bir başarı daha geldi

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Aslı Orbay'dan bir başarı daha geldi

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