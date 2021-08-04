Türkiye voleybolda yarı finalde kimle eşleşir? Tokyo 2020 Türkiye çeyrek final maçını kazanırsa yarı finalde kimle eşleşecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye voleybolda yarı finalde kimle eşleşir? Tokyo 2020 Türkiye çeyrek final maçını kazanırsa yarı finalde kimle eşleşecek?

Türkiye voleybolda yarı finalde kimle eşleşir? Tokyo 2020 Türkiye çeyrek final maçını kazanırsa yarı finalde kimle eşleşecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugünkü Türkiye-Güney Kore maçının ardından Türkiye çeyrek finali kazanırsa yarı finalde kimle eşleşir merak edildi. Yarı finalde eşleşeceği takım belli mi? Tokyo 2020 Türkiye yarı finale çıkarsa hangi takımla eşleşecek?

ÇEYREK FİNAL RAKİBİMİZ GÜNEY KORE OLMUŞTU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Millilerimizin Güney Kore ile oynayacağı çeyrek final maçı, 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.

4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve maç programı şöyle:

  • TSİ 03.00 Türkiye-Güney Kore
  • TSİ 07.00 A.B.D.-Dominik Cumhuriyeti
  • TSİ 11.00 Sırbistan-İtalya
  • TSİ 15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

TÜRKİYE KAZANIRSA YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?

Filenin Sultanları, çeyrek finalde rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Burcu Biricik Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye voleybolda yarı finalde kimle eşleşir? Tokyo 2020 Türkiye çeyrek final maçını kazanırsa yarı finalde kimle eşleşecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 01:21:23. #1.16#

title