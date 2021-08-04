Türkiye voleybolda yarı finalde kimle eşleşir? Tokyo 2020 Türkiye çeyrek final maçını kazanırsa yarı finalde kimle eşleşecek?

Bugünkü Türkiye-Güney Kore maçının ardından Türkiye çeyrek finali kazanırsa yarı finalde kimle eşleşir merak edildi. Yarı finalde eşleşeceği takım belli mi? Tokyo 2020 Türkiye yarı finale çıkarsa hangi takımla eşleşecek?

ÇEYREK FİNAL RAKİBİMİZ GÜNEY KORE OLMUŞTU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Millilerimizin Güney Kore ile oynayacağı çeyrek final maçı, 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.

4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve maç programı şöyle:

TSİ 03.00 Türkiye-Güney Kore

TSİ 07.00 A.B.D.-Dominik Cumhuriyeti

TSİ 11.00 Sırbistan-İtalya

TSİ 15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

TÜRKİYE KAZANIRSA YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?

Filenin Sultanları, çeyrek finalde rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.