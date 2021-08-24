Türkiye Voleybol takımı grupta kaçıncı, kimle maçı var? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye puan durumu! Türkiye kaç puanda?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız grupta 4'te 4 ile ilerliyor. Tamamlanan sonuçların ardından milli takımımızın puan durumu merak edildi. Peki, Türkiye Voleybol takımı grupta kaçıncı, kimle maçı var? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye puan durumu! Türkiye kaç puanda? İşte tüm puan durumu ve olası eşleşmeler!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek olan 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yaşanacak. 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol takımımız bugün gruptaki son maçına çıkacak. Peki, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye puan durumu! Türkiye kaç puanda? Türkiye Voleybol takımı grupta kaçıncı, kimle maçı var?

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba/ 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma/ 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar/ 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi/ 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı/ 17.30 Hollanda-Türkiye

CEV 2021 AVRUPA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE PUAN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu dördüncü maçında Finlandiya karşısında 3-0'lık galibiyet elde etti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Filenin sultanları böylelikle puanını 12'ye çıkarmış oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Milli takımımızın şuanda 12 puanı var.