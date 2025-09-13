Türkiye Voleybol Millileri, Japonya'yı 3-0 Mağlup Etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenerek galibiyetle başladı.
SALON: Smart Araneta Coliseum
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (SUI), Wensheng Luo (CHN)
JAPONYA: Larry, Miyaura, Ran, Onodera, Oya, Ishikawa, Yamamoto (L) (Eiro, Kai, Nishiyama, Otsuka)
TÜRKİYE: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Gökçen)
SETLER: 19-25, 23-25, 19-25
SÜRE: 80 dakika
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında dünya 5 numarası Japonya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler, gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor