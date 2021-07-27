Türkiye voleybol maçı sonucu kaç kaç? Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti?

Filenin Sultanları olimpiyatlarda mücadele ediyor, halkımız da takımımıza ekranları başından destek oluyor. Bugün oynanan Türkiye İtalya voleybol maçı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye voleybol maçı sonucu kaç kaç?