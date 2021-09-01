Türkiye voleybol maçı ne zaman? 2021 CEV Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale yükselmişti. Vatandaşlar milli takımımızın yarı finaldeki rakibi kim oldu, yarı final maçı ne zaman oynanacak merak ediyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman? 2021 CEV Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...
Ülkemiz 2021 CEV Turnuvasında Polonya'yı 3-0 yenip yarı finale yükselmişti. Peki, Türkiye yarı final maçı ne zaman oynanacak? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ VE SONUÇLARI
Çeyrek final eşleşmeleri ve sonuçları şu şekilde:
- Türkiye 3 - 0 Polonya
- İsveç 0 - 3 Hollanda
- İtalya 3 - 0 Rusya
- Sırbistan - Fransa : Henüz oynanmadı 1 Eylül'de oynanacak.
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye, Sırbistan - Fransa maçının galibi yarı finalde karşılaşacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Hollanda yarı finalde İtalya ile eşleşti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 CEV YARI FİNAL TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye voleybol turnuvasında Sırbistan - Fransa voleybol maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Yarı final voleybol maçı 3 Eylül 2021 Cuma günü oynanacaktır. Henüz maçın saati belli olmadı fakat akşam saatlerinde oynanması bekleniyor.