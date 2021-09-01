Türkiye voleybol maçı ne zaman? 2021 CEV Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale yükselmişti. Vatandaşlar milli takımımızın yarı finaldeki rakibi kim oldu, yarı final maçı ne zaman oynanacak merak ediyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman? 2021 CEV Türkiye yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...