Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Voleybol Erkeklerde kaç puandayız? 2021 CEV Voleybol Kadınlarda finale çıktık mı?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Erkeklerde grupta 2. maçımızı da kazandık. Kadınlarda ise şuanda yarı final maçı oynanıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Voleybol Erkeklerde kaç puandayız? 2021 CEV Voleybol Kadınlarda finale çıktık mı? Türkiye-Sırbistan maçı kaç kaç bitti? Maçı kazanırsak finale mi çıkacağız? Erkeklerde son durum nedir? İşte 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası detayları...

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hem erkeklerde hem de kadınlarda devam ediyor. Şuan Türkiye-Sırbistan yarı final maçı oynanıyor? Peki, Türkiye-Sırbistan yarı final maçı kaç kaç? Setler kaç kaç bitti? Kim finale çıktı? Erkeklerde grupta kaçıncı sıradayız? Kaç puandayız? İşte tüm bilgiler...

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ERKEKLERDE GRUPTA KAÇINCIYIZ?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor.

Türkiye bugün İspanya'yı 3-1 yendi ve grupta 2'de 2 ile devam ediyor. Ülkemizin toplamda 6 puanı var ve grupta lider sırada bulunuyor.

Türkiye maçları ve sonuçları:

Türkiye 3 - 1 Rusya

Türkiye 3 - 1 İspanya

C grubu takımları ve puanları şöyle:

Türkiye : 6 puan

Hollanda : 3 puan

Finlandiya : 3 puan

Rusya : 0 puan

Kuzey Makedonya : 0 puan

İspanya : 0 puan

Gruplarda ilk 4 sırada olan takımlar bir üst tura çıkacak.

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN YARI FİNAL VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Türkiye şuanda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Setlerde Sırbistan 2-1 önde. Maçı kazanan takım finale çıkacak. Millilerimize başarılar diliyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TÜRKİYE 1 - 2 SIRBİSTAN (Maç devam ediyor.)

Şuan 4. sete geçildi.

Sırbistan 4. seti kazandı ve maç 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Sırbistan finale yükseldi. Milli takımımız yarın (4 Eylül Cumartesi) 3. lük maçına çıkacak.