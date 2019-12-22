Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi

22.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:04

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Hatay Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla devam ediyor.



Ligin 7.haftasında sahasında konuk ettiği rakibi Hatay voleybol takımı ilk sette 25-19, ikinci sette 25-13 ve üçüncü sette 25-11 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğa doğru ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA