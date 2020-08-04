Türkiye Voleybol Federasyonundan Malatya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
04.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:08
Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA