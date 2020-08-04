Türkiye Voleybol Federasyonundan Malatya'ya "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: AA