Türkiye Voleybol Federasyonundan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi. Kaynak: AA