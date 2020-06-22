Türkiye Voleybol Federasyonundan anlamlı destek Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kayseri'de kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla tahta ve fileden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına anlamlı bir hareket ile karşılık verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kayseri'de kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla tahta ve fileden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına anlamlı bir hareket ile karşılık verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kayseri'de kendi imkanlarıyla tahta ve fileden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti gönderdi. Federasyonun gönderdiği hediyeler karşısında büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın coşkusunu yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA