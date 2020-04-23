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Türkiye Voleybol Federasyonu, Cengiz Ünder, 23 Nisan, Spor, Haber

Türkiye Voleybol Federasyonundan 23 Nisan Kampanyası'na destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ünder tarafından başlatılan 23 Nisan Kampanyası'na destek verdi.

23.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:08
Türkiye Voleybol Federasyonundan 23 Nisan Kampanyası'na destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ünder tarafından başlatılan 23 Nisan Kampanyası'na destek verdi.

TVF'den yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı olması dolayısıyla başlattığı 23 Nisan Kampanyası'nda 100 okula 11'er futbol topu hediye ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyon olarak bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini belirterek, Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi okullara 100 mini voleybol seti hediye edeceklerini duyurdu.

Üstündağ, yaptığı paylaşıma, "Böylesine anlamlı ve özel bir günde milli sporcumuz Cengiz Ünder'in başlattığı, ardından Ozan Tufan, Mert Günok ve Sertaç Şanlı'nın desteğiyle 100 okulumuza çok güzel hediyeler gitti. Biz de 100 okulumuza geleceğin voleybolcu yıldızları için mini voleybol seti armağan ediyoruz. Nice 100 yıllara!" notunu düştü.

Kampanyaya, milli sporculardan Mert Günok 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni, Ozan Tufan 100 okula kitap ve Sertaç Şanlı da 100 okula 200 basketbol topu bağışta bulunarak katkı sağlamıştı.

Kaynak: AA

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