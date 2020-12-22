Türkiye Voleybol Federasyonu, Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı

22.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:34
Türkiye Voleybol Federasyonu, Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Federasyondan yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyon eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor ve Petrol Ofisi takımlarında da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile Türk futboluna da çok sayıda ismi kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Donald Trump Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Voleybol Federasyonu, Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:37:30. #1.14#
title