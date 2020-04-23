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Türkiye Voleybol Federasyonu, Cengiz Ünder, 23 Nisan, Spor, Haber

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Cengiz Ünder'e destek

- Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Cengiz Ünder'e destek Cengiz Ünder'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 okula futbol topu göndereceğini açıklamasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu da harekete geçti.

23.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:01
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Cengiz Ünder'e destek

- Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Cengiz Ünder'e destek

İSTANBUL - Cengiz Ünder'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 okula futbol topu göndereceğini açıklamasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu da harekete geçti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 100 okula 100 adet mini voleybol seti hediye edeceklerini söyledi.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 okula 11'er tane futbol topu vereceğini açıklamasının ardından Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula 2'şer çift kaleci eldiveni göndereceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklamaların ardından Fenerbahçeli Ozan Tufan 100 okula kitap, Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı da 100 okula 200 adet basketbol topu yollayacağını belirtti. Bu gelişmelerin üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu da harekete geçti.

100 okula mini voleybol seti

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu anlamlı desteklere federasyon olarak katkı sağlayacaklarını belirtti. Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi 100 okula 100 adet mini voleybol seti vereceklerini belirten Üstündağ, "Böylesine anlamlı ve özel bir günde milli sporcumuz Cengiz Ünder'in başlattığı, ardından Ozan Tufan, Mert Günok ve Sertaç Şanlı'nın desteğiyle 100 okulumuza çok güzel hediyeler gitti. Biz de 100 okulumuza geleceğin voleybolcu yıldızları için mini voleybol seti armağan ediyoruz. Nice 100 yıllara!" açıklamasını yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Cengiz Ünder'e destek

Kaynak: İHA

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