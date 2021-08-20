Türkiye Voleybol Federasyonu, Bioderma'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu ile cilt bakım sektöründe hizmet veren Bioderma arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile cilt bakım sektöründe hizmet veren Bioderma arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bioderma, hem A Milli Kadın Voleybol Takımı hem de A Milli Erkek Voleybol Takımı'na sponsor oldu.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, son dönemde milli takımların aldığı başarılara dikkati çekti.

"Dünyanın birçok ülkesinde dermokozmetik denilince akla gelen ilk marka olan Bioderma ile yollarımızın kesişmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Üstündağ, "Sponsorların ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve toplumsal fayda sağlama yaklaşımı ile çalışmalarını sürdüren Bioderma ile imzaladığımız sponsorluk anlaşması bizler için çok kıymetli, çok değerli. Bu anlaşmayla birlikte Bioderma, Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu. Türk voleybolu adına hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bioderma Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı ise "Son yıllarda uluslararası düzeyde başarılara imza atan Türkiye Voleybol Federasyonumuza sponsor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kadın Milli Voleybol Takımımız son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda hepimizi heyecanlandıran güzel bir mücadele verdi. Avrupa Şampiyonası'nda da kadın ve erkek milli takımlarımızı ve ulusumuzu yeni heyecanlar bekliyor. Bioderma, sporcularımızın yanında olacak ve önümüzdeki dönemde voleybolumuzu yeni başarılara taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki