Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AA'nın özellikle amatör spor branşlarına verdiği destek yadsınamaz. Türk sporuna verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AA'nın özellikle amatör spor branşlarına verdiği destek yadsınamaz. Türk sporuna verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

TVF Başkanı Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün talimatıyla milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, Türk voleybolunun ve Türk sporunun daima destekçisi AA'nın 100. kuruluş yılını kutluyorum." diye konuştu.

Üstündağ, "100 yıllık koca bir çınar olan Anadolu Ajansı, değişen, büyüyen ve gelişen ülkemizin dünyadaki ilk sesi oldu. Kurtuluş mücadelemize birebir tanıklık etmiş olan AA, bugün siyasetten sanata, bilimden spora kadar her alanda kalitesinden ödün vermeden ilkeli haberciliğini devam ettirmektedir. AA'nın özellikle amatör spor branşlarına verdiği destek yadsınamaz. Türk sporuna verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye de değinerek, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemlerde dahi hayatlarını ikinci plana atarak haber peşinde koşan ve bizlere doğru, tarafsız, gerçek haberleri ulaştırarak aydınlatan tüm basın emekçilerini kutlamak istiyorum. Bu vesileyle; Cumhuriyet tarihimizin asırlık çınarı Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor ve daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA