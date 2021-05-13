Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kampta bulunan milli sporcularla bayramlaştı
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kampta bulunan milli sporcularla bayramlaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kampta bulunan milli sporcularla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'da kampta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bayramlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'da kampta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bayramlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Üstündağ'ın bayramlaşma esnasında sporcular ve teknik heyetle bir süre sohbet ettiği ifade edildi.

Bayramlaşma ziyaretinde açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Bugün burada sizinle bir araya gelince eski günleri hatırladım. Bayramlarda sürekli müsabakalar için seyahat etmiştik. Çoğu zaman gurbette bayramı geçirdik. Sağlık ve mutluluk daha önemli. Sporculuk hayatında bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Bazen sevdiklerinizle ve ailenizle bir arada olamayabiliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu özel günde sizinle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Federasyon başkanı olarak değil bir abiniz, bir büyüğünüz olarak sizlerle olmak beni mutlu ediyor, gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunun çok iyi bir noktaya geldiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"İnanın sizler sahada başarıları elde ettikçe bizlere sadece gurur duymak ve sevinmek düşüyor. Güzel şeyleri hep birlikte başaracağız. Erkek voleybolumuzun da sıçrama yapacağı bir sürecin geldiğini düşünüyorum. İnşallah daha güzel, sağlıklı günler bizim olacak. Aileleriniz ve sevdikleriniz başta olmak üzere tüm camianın sağlıklı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey de ziyaretten dolayı memnuniyetini, "Başkanımıza böyle güzel ve özel bir günde, bizlere bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Rahat ve izole bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizlerin rahat edebilmesi adına sağlanan tüm imkanlar için teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk." ifadeleriyle aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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